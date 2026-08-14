IBEX 35-Papier CAIXABANK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CAIXABANK-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Am 14.08.2016 wurde die CAIXABANK-Aktie via Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 2.39 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 418.305 CAIXABANK-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des CAIXABANK-Papiers auf 12.90 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5’396.13 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 439.61 Prozent angewachsen.

Insgesamt war CAIXABANK zuletzt 89.35 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch