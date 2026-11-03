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03.11.2026 10:02:17
IBEX 35-Papier Bankinter,-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bankinter, von vor 10 Jahren verdient
Das wäre der Verdienst eines frühen Bankinter,-Einstiegs gewesen.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Bankinter,-Aktie via Börse STN ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 5.04 EUR. Bei einem Bankinter,-Investment von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1’982.495 Bankinter,-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 02.11.2026 auf 14.10 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 27’953.17 EUR wert. Damit wäre die Investition 179.53 Prozent mehr wert.
Der Börsenwert von Bankinter, belief sich zuletzt auf 12.51 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Bankinter, SA Reg.Shs
Analysen zu Bankinter, SA Reg.Shs
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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