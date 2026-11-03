IBEX 35-Papier Bankinter,-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bankinter, von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Bankinter,-Aktie via Börse STN ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 5.04 EUR. Bei einem Bankinter,-Investment von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1’982.495 Bankinter,-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 02.11.2026 auf 14.10 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 27’953.17 EUR wert. Damit wäre die Investition 179.53 Prozent mehr wert.

Der Börsenwert von Bankinter, belief sich zuletzt auf 12.51 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch