Bankinter Aktie 3219022 / ES0113679I37
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11.08.2026 10:02:37
IBEX 35-Papier Bankinter,-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bankinter, von vor 10 Jahren verdient
So viel hätten Anleger mit einem frühen Bankinter,-Investment verdienen können.
Heute vor 10 Jahren wurde die Bankinter,-Aktie an der Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand die Bankinter,-Aktie an diesem Tag bei 4.64 EUR. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10’000 EUR in die Bankinter,-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2’155.837 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 10.08.2026 auf 16.57 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 35’722.22 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 257.22 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Bankinter, bezifferte sich zuletzt auf 14.78 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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