IBEX 35-Papier Bankinter,-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bankinter,-Investment von vor einem Jahr verdient

Das Bankinter,-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 13.35 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in das Bankinter,-Papier investiert hätte, hätte er nun 749.064 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 15.27 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 11’438.20 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 14.38 Prozent angewachsen.

Bankinter, war somit zuletzt am Markt 13.48 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch