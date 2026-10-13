Bankinter Aktie 3219022 / ES0113679I37
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Bankinter,-Anlage im Blick
|
13.10.2026 10:02:21
IBEX 35-Papier Bankinter,-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bankinter,-Investment von vor einem Jahr verdient
Vor Jahren in Bankinter,-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Das Bankinter,-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 13.35 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in das Bankinter,-Papier investiert hätte, hätte er nun 749.064 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 15.27 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 11’438.20 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 14.38 Prozent angewachsen.
Bankinter, war somit zuletzt am Markt 13.48 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Take-Two Interactive - Das GTA VI-Fieber steigt
Gut fünf Wochen vor dem Verkaufsstart von GTA VI nimmt die Aktie von Take-Two Interactive Fahrt auf. Gut möglich, dass der Konzern schon vor dem Release des Gaming-Blockbusters die Prognose erhöht.Weiterlesen!
Nachrichten zu Bankinter, SA Reg.Shs
Analysen zu Bankinter, SA Reg.Shs
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI fester -- DAX leicht im Plus -- Asiens Börsen letztlich uneins
Während der heimische Markt am Dienstag stärker notiert, geht es für den deutschen Aktienmarkt leicht aufwärts. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.