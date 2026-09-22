Bankinter Aktie 3219022 / ES0113679I37
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|Lukratives Bankinter,-Investment?
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22.09.2026 10:02:21
IBEX 35-Papier Bankinter,-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Bankinter,-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Das wäre der Verdienst eines frühen Bankinter,-Einstiegs gewesen.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Bankinter,-Anteilen via Börse STN ausgeführt. Zum Handelsende stand die Bankinter,-Aktie an diesem Tag bei 6.02 EUR. Hätte ein Anleger 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Bankinter,-Aktie investiert, befänden sich nun 1’662.234 Bankinter,-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Bankinter,-Aktien wären am 21.09.2026 28’016.95 EUR wert, da der Schlussstand 16.86 EUR betrug. Mit einer Performance von +180.17 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Zuletzt verbuchte Bankinter, einen Börsenwert von 14.81 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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