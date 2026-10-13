IBEX 35-Papier Banco de Sabadell SA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Banco de Sabadell SA-Investment von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren fand via Börse STN Handel mit der Banco de Sabadell SA-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Banco de Sabadell SA-Papier an diesem Tag 1.11 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 898.876 Banco de Sabadell SA-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 12.10.2026 auf 3.54 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3’179.33 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 217.93 Prozent vermehrt.

Der Banco de Sabadell SA-Wert an der Börse wurde auf 16.56 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch