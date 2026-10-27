IBEX 35-Papier Banco de Sabadell SA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Banco de Sabadell SA-Investment von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Banco de Sabadell SA-Aktie an der Börse STN ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 1.25 EUR. Bei einem Banco de Sabadell SA-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 79.930 Banco de Sabadell SA-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 3.52 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 280.95 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +180.95 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Banco de Sabadell SA bezifferte sich zuletzt auf 16.67 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch