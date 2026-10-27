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27.10.2026 10:02:08
IBEX 35-Papier Banco de Sabadell SA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Banco de Sabadell SA-Investment von vor 10 Jahren verdient
Vor Jahren Banco de Sabadell SA-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Banco de Sabadell SA-Aktie an der Börse STN ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 1.25 EUR. Bei einem Banco de Sabadell SA-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 79.930 Banco de Sabadell SA-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 3.52 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 280.95 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +180.95 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Banco de Sabadell SA bezifferte sich zuletzt auf 16.67 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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