Banco de Sabadell Aktie 2970161 / ES0113860A34
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15.09.2026 10:02:07
IBEX 35-Papier Banco de Sabadell SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Banco de Sabadell SA von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren Banco de Sabadell SA-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Am 15.09.2023 wurden Banco de Sabadell SA-Anteile an der Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 1.04 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Banco de Sabadell SA-Aktie investiert hätte, hätte er nun 96.246 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 14.09.2026 auf 3.69 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 355.44 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 255.44 Prozent zugenommen.
Insgesamt war Banco de Sabadell SA zuletzt 17.70 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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