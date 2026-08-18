IBEX 35-Papier Banco de Sabadell SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Banco de Sabadell SA von vor 3 Jahren abgeworfen

Die Banco de Sabadell SA-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Banco de Sabadell SA-Anteile betrug an diesem Tag 1.10 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 10’000 EUR in die Banco de Sabadell SA-Aktie investierten, hätten nun 9’086.779 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 17.08.2026 33’203.09 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 3.65 EUR belief. Damit wäre die Investition 232.03 Prozent mehr wert.

Der Börsenwert von Banco de Sabadell SA belief sich jüngst auf 17.28 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch