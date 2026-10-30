IBEX 35-Papier Amadeus IT-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Amadeus IT von vor einem Jahr bedeutet

Das Amadeus IT-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse STN gehandelt. Zum Handelsende standen Amadeus IT-Anteile an diesem Tag bei 66.50 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Amadeus IT-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1.504 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 29.10.2026 auf 57.20 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 86.02 EUR wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 13.98 Prozent.

Amadeus IT war somit zuletzt am Markt 24.02 Mrd. Euro wert. Die Erstnotiz des Amadeus IT-Anteils fand am 28.04.2010 an der Börse STN statt. Ihren ersten Handelstag begann die Amadeus IT-Aktie bei 11.00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch