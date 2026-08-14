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Amadeus IT Aktie 11249889 / ES0109067019

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Amadeus IT-Investition 14.08.2026 10:02:28

IBEX 35-Papier Amadeus IT-Aktie: So viel Verlust hätte eine Amadeus IT-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Amadeus IT gewesen.

Amadeus IT
53.98 CHF 1.81%
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Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Amadeus IT-Aktie via Börse STN ausgeführt. Zum Handelsende stand die Amadeus IT-Aktie an diesem Tag bei 64.00 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 15.625 Amadeus IT-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Amadeus IT-Papiers auf 56.56 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 883.75 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 11.63 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Amadeus IT belief sich zuletzt auf 24.05 Mrd. Euro. Die Amadeus IT-Aktie wurde am 28.04.2010 an der Börse STN erstmalig gehandelt. Ihren ersten Handelstag begann die Amadeus IT-Aktie bei 11.00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.

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