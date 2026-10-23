IBEX 35-Papier Amadeus IT-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Amadeus IT von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse STN wochenend-bedingt kein Handel mit der Amadeus IT-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 43.81 EUR. Bei einem Investment von 10’000 EUR in die Amadeus IT-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 228.258 Amadeus IT-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 12’992.47 EUR, da sich der Wert eines Amadeus IT-Papiers am 22.10.2026 auf 56.92 EUR belief. Damit wäre die Investition um 29.92 Prozent gestiegen.

Zuletzt ergab sich für Amadeus IT eine Börsenbewertung in Höhe von 23.59 Mrd. Euro. Amadeus IT-Anteile wurde am 28.04.2010 an der Börse STN erstmalig gehandelt. Zum Börsendebüt der Amadeus IT-Aktie wurde der Erstkurs mit 11.00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch