IBEX 35-Papier Amadeus IT-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Amadeus IT-Investment von vor 5 Jahren verdient

Vor 5 Jahren wurde die Amadeus IT-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Amadeus IT-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 52.78 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in Amadeus IT-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.895 Amadeus IT-Aktien. Die gehaltenen Amadeus IT-Aktien wären am 17.09.2026 105.65 EUR wert, da der Schlussstand 55.76 EUR betrug. Aus 100 EUR wurden somit 105.65 EUR, was einer positiven Performance von 5.65 Prozent entspricht.

Am Markt war Amadeus IT jüngst 23.30 Mrd. Euro wert. Die Amadeus IT-Aktie wurde am 28.04.2010 an der Börse STN erstmalig gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer Amadeus IT-Aktie auf 11.00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch