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Amadeus IT Aktie 11249889 / ES0109067019

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Rentables Amadeus IT-Investment? 28.08.2026 10:02:25

IBEX 35-Papier Amadeus IT-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Amadeus IT-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Amadeus IT-Investment gewesen.

Amadeus IT
54.58 CHF 0.34%
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Heute vor 10 Jahren wurden Trades Amadeus IT-Anteilen via Börse STN wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 42.01 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Amadeus IT-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 2.381 Amadeus IT-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 27.08.2026 auf 58.20 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 138.55 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 38.55 Prozent vermehrt.

Alle Amadeus IT-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 24.10 Mrd. Euro. Am 28.04.2010 wurden Amadeus IT-Anteile zum ersten Mal an der Börse STN gehandelt. Damals wurde der erste Kurs eines Amadeus IT-Anteils bei 11.00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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