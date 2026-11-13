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13.11.2026 10:02:23
IBEX 35-Papier Amadeus IT-Aktie: Hätte sich ein Investment in Amadeus IT vor 5 Jahren inzwischen bezahlt gemacht?
Vor Jahren in Amadeus IT eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse STN wochenend-bedingt kein Handel mit dem Amadeus IT-Papier statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 62.14 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 160.927 Amadeus IT-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 12.11.2026 auf 62.20 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10’009.66 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 0.10 Prozent angezogen.
Amadeus IT wurde jüngst mit einem Börsenwert von 25.71 Mrd. Euro gelistet. Die Erstnotiz des Amadeus IT-Anteils fand am 28.04.2010 an der Börse STN statt. Der Erstkurs des Amadeus IT-Papiers lag beim Börsengang bei 11.00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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