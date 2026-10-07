Acerinox Aktie 1876417 / ES0132105018
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07.10.2026 10:02:19
IBEX 35-Papier Acerinox-Aktie: So viel hätte eine Investition in Acerinox von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Acerinox-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 10 Jahren wurde das Acerinox-Papier an der Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Acerinox-Anteile betrug an diesem Tag 11.41 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 876.808 Acerinox-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 06.10.2026 14’958.35 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 17.06 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 49.58 Prozent gesteigert.
Insgesamt war Acerinox zuletzt 4.30 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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