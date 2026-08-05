IBEX 35-Papier Acerinox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Acerinox von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Acerinox-Papier an der Börse STN ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 11.07 EUR. Bei einer 10’000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 903.342 Acerinox-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 04.08.2026 auf 18.23 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16’467.93 EUR wert. Damit wäre die Investition 64.68 Prozent mehr wert.

Der Börsenwert von Acerinox belief sich jüngst auf 4.49 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch