IBEX 35-Papier Acerinox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Acerinox-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Am 19.08.2025 wurden Acerinox-Anteile an der Börse STN gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 10.95 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 1’000 EUR in die Acerinox-Aktie investierten, hätten nun 91.324 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Papiers am 18.08.2026 auf 17.50 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’598.17 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +59.82 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Acerinox bezifferte sich zuletzt auf 4.49 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch