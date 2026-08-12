IBEX 35-Papier Acciona-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Acciona-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor 10 Jahren wurde das Acciona-Papier an der Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 66.02 EUR. Bei einem 10’000-EUR-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 151.469 Acciona-Papiere. Die gehaltenen Acciona-Papiere wären am 11.08.2026 32’050.89 EUR wert, da der Schlussstand 211.60 EUR betrug. Das entspricht einer Zunahme von 220.51 Prozent.

Acciona wurde am Markt mit 11.11 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch