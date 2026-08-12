Acciona Aktie 978954 / ES0125220311
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Frühe Investition
|
12.08.2026 10:02:28
IBEX 35-Papier Acciona-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Acciona-Investment von vor 10 Jahren verdient
Vor Jahren Acciona-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Vor 10 Jahren wurde das Acciona-Papier an der Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 66.02 EUR. Bei einem 10’000-EUR-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 151.469 Acciona-Papiere. Die gehaltenen Acciona-Papiere wären am 11.08.2026 32’050.89 EUR wert, da der Schlussstand 211.60 EUR betrug. Das entspricht einer Zunahme von 220.51 Prozent.
Acciona wurde am Markt mit 11.11 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance
Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.Weiterlesen!