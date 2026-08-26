IBEX 35-Papier Acciona-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Acciona von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Acciona-Aktie via Börse STN wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 126.30 EUR. Hätte ein Anleger 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Acciona-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 7.918 Acciona-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Acciona-Papiers auf 213.40 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’689.63 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 68.96 Prozent.

Acciona wurde am Markt mit 11.16 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch