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Acciona Aktie 978954 / ES0125220311

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Lohnende Acciona-Investition? 16.09.2026 10:02:28

IBEX 35-Papier Acciona-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Acciona-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Acciona-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Acciona
191.86 CHF 0.82%
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Das Acciona-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke war die Acciona-Aktie an diesem Tag 166.20 EUR wert. Bei einer 1’000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 6.017 Acciona-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’215.40 EUR, da sich der Wert einer Acciona-Aktie am 15.09.2026 auf 202.00 EUR belief. Damit wäre die Investition 21.54 Prozent mehr wert.

Die Marktkapitalisierung von Acciona belief sich zuletzt auf 10.45 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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