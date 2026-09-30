IBEX 35-Papier Acciona-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Acciona-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurde das Acciona-Papier via Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke waren Acciona-Anteile an diesem Tag 143.20 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0.698 Acciona-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 147.35 EUR, da sich der Wert einer Acciona-Aktie am 29.09.2026 auf 211.00 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 47.35 Prozent.

Acciona wurde jüngst mit einem Börsenwert von 11.36 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch