Acciona Aktie 978954 / ES0125220311
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09.09.2026 10:02:26
IBEX 35-Papier Acciona-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Acciona-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Acciona-Aktien verdienen können.
Die Acciona-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand das Acciona-Papier an diesem Tag bei 67.56 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Acciona-Papier investiert hätte, hätte er nun 1.480 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 08.09.2026 auf 215.00 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 318.24 EUR wert. Damit wäre die Investition 218.24 Prozent mehr wert.
Die Marktkapitalisierung von Acciona bezifferte sich zuletzt auf 11.13 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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