IBERSOL SGPS SA präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

IBERSOL SGPS SA hat am 14.09.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 0.06 EUR gegenüber 0.120 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 138.8 Millionen EUR – das entspricht einem Zuwachs von 5.97 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 131.0 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch