International Consolidated Airlines Aktie 11958148 / ES0177542018
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05.08.2026 09:59:00
Iberia veranstaltet Sonderflug zur totalen Sonnenfinsternis am 12. August
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu International Consolidated Airlines S.A.
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04.08.26
|Pluszeichen in London: FTSE 100 liegt im Plus (finanzen.ch)
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03.08.26
|FTSE 100-Papier International Consolidated Airlines-Aktie: So viel hätte eine Investition in International Consolidated Airlines von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
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31.07.26
|Juli 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur International Consolidated Airlines-Aktie (finanzen.net)
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31.07.26
|Optimismus in London: FTSE 100 präsentiert sich zum Start fester (finanzen.ch)
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31.07.26
|British Airways owner IAG ditches growth plans amid Iran conflict (Financial Times)
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29.07.26
|Gewinne in London: FTSE 100 am Mittwochnachmittag mit Gewinnen (finanzen.ch)
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29.07.26
|Zuversicht in London: FTSE 100 beginnt Handel in der Gewinnzone (finanzen.ch)
Analysen zu International Consolidated Airlines S.A.
|04.08.26
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|03.08.26
|International Consolidated Airlines Buy
|Deutsche Bank AG
|03.08.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
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|RBC Capital Markets
|04.08.26
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|Deutsche Bank AG
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|Bernstein Research
|31.07.26
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|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|31.07.26
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|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|27.03.26
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|27.02.26
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
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|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|19.11.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|07.11.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|02.03.26
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|Barclays Capital
|14.01.26
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|07.01.26
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|24.11.25
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|12.09.25
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
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Börse aktuell - Live TickerSMI geht etwas fester ins Wochenende -- DAX schliesst höher - neues Allzeithoch -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf grünem Terrain. Der deutsche Leitindex konnte neue Höchststände erklimmen. Die Börsen in Fernost tendierten zum Wochenschluss überwiegend im Plus.