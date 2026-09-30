Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’830 -0.6%  SPI 19’612 -0.6%  Dow 51’337 0.0%  DAX 25’211 -0.7%  Euro 0.9472 0.1%  EStoxx50 6’274 -0.7%  Gold 4’158 -0.6%  Bitcoin 70’281 0.7%  Dollar 0.8350 0.1%  Öl 103.7 1.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Cembra Money Bank22517316Roche149905998Nestlé3886335Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Holcim1221405Lindt1057075
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
Bitcoin vor dem nächsten Schub? Dieses Muster rückt 2027 in den Fokus
Was Analysten von der AXA-Aktie erwarten
Analysten sehen bei Philips-Aktie Potenzial
Was Analysten von der Eni-Aktie erwarten
BBVA-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats September
Suche...
ETF Sparplan

Iberdrola Aktie 2969533 / ES0144580Y14

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Unter der Lupe 30.09.2026 18:00:38

Iberdrola SA-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

Iberdrola SA-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

So haben Experten die Iberdrola SA-Aktie im vergangenen Monat eingeschätzt.

Iberdrola
19.52 CHF 0.48%
Kaufen Verkaufen

Die Iberdrola SA-Aktie wurde im September 2026 von 7 Experten analysiert.

1 Experte sieht das Papier als Kauf, 6 Analysten stufen die Anteilsscheine von Iberdrola SA mit Halten ein.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 20,29 EUR für die Iberdrola SA-Aktie, was einem Abschlag von 0,20 EUR zum aktuellen STN-Kurs von 20,49 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Deutsche Bank AG22,00 EUR7,3729.09.2026
Bernstein Research20,00 EUR-2,3925.09.2026
Bernstein Research20,00 EUR-2,3924.09.2026
Bernstein Research20,00 EUR-2,3923.09.2026
Bernstein Research20,00 EUR-2,3921.09.2026
Bernstein Research20,00 EUR-2,3914.09.2026
RBC Capital Markets20,00 EUR-2,3902.09.2026

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Cristina Arias/Getty Images
In eigener Sache

Trading Signals: Kühne+Nagel - Doppelte Fantasie

Trotz des Abstiegs aus dem SMI läuft es für Kühne+Nagel derzeit rund: Der Welthandel zeigt sich überraschend robust und die strategische Partnerschaft mit Amazon eröffnet frische Wachstumschancen. An der Börse ist die Aktie weiter auf dem Vormarsch.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Iberdrola SA

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Iberdrola SA

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
29.09.26 Iberdrola Buy Deutsche Bank AG
25.09.26 Iberdrola Market-Perform Bernstein Research
24.09.26 Iberdrola Market-Perform Bernstein Research
23.09.26 Iberdrola Market-Perform Bernstein Research
21.09.26 Iberdrola Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.