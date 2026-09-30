Iberdrola Aktie 2969533 / ES0144580Y14
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30.09.2026 18:00:38
Iberdrola SA-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats
So haben Experten die Iberdrola SA-Aktie im vergangenen Monat eingeschätzt.
Die Iberdrola SA-Aktie wurde im September 2026 von 7 Experten analysiert.
1 Experte sieht das Papier als Kauf, 6 Analysten stufen die Anteilsscheine von Iberdrola SA mit Halten ein.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 20,29 EUR für die Iberdrola SA-Aktie, was einem Abschlag von 0,20 EUR zum aktuellen STN-Kurs von 20,49 EUR gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank AG
|22,00 EUR
|7,37
|29.09.2026
|Bernstein Research
|20,00 EUR
|-2,39
|25.09.2026
|Bernstein Research
|20,00 EUR
|-2,39
|24.09.2026
|Bernstein Research
|20,00 EUR
|-2,39
|23.09.2026
|Bernstein Research
|20,00 EUR
|-2,39
|21.09.2026
|Bernstein Research
|20,00 EUR
|-2,39
|14.09.2026
|RBC Capital Markets
|20,00 EUR
|-2,39
|02.09.2026
Redaktion finanzen.ch
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