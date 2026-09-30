Iberdrola SA-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

Die Iberdrola SA-Aktie wurde im September 2026 von 7 Experten analysiert.

1 Experte sieht das Papier als Kauf, 6 Analysten stufen die Anteilsscheine von Iberdrola SA mit Halten ein.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 20,29 EUR für die Iberdrola SA-Aktie, was einem Abschlag von 0,20 EUR zum aktuellen STN-Kurs von 20,49 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Deutsche Bank AG 22,00 EUR 7,37 29.09.2026 Bernstein Research 20,00 EUR -2,39 25.09.2026 Bernstein Research 20,00 EUR -2,39 24.09.2026 Bernstein Research 20,00 EUR -2,39 23.09.2026 Bernstein Research 20,00 EUR -2,39 21.09.2026 Bernstein Research 20,00 EUR -2,39 14.09.2026 RBC Capital Markets 20,00 EUR -2,39 02.09.2026

Redaktion finanzen.ch