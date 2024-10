Iberdrola-Aktie zieht an: Deutlicher Ergebnisanstieg

Der Nettogewinn stieg im Zeitraum Januar bis September um 50 Prozent auf 5,47 Milliarden Euro, wie Iberdrola mitteilte. Dies sei vor allem auf einen Anstieg der Bruttoinvestitionen um 12 Prozent zurückzuführen. Laut Iberdrola hat die Entwicklung in den USA und in Grossbritannien ebenfalls zu den Ergebnissen beigetragen. Das Unternehmen verzeichnete in diesen beiden Märkten einen Anstieg des Gewinns vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) um 25 Prozent bzw. 15 Prozent. Auf Konzernebene kletterte das EBITDA um 23 Prozent auf 13,27 Milliarden Euro. Der Umsatz fiel um 11 Prozent auf 33,12 Milliarden Euro.

Die Prognose für das Gesamtjahr präzisiert Europas grösster Energieversorger nach Marktkapitalisierung. Er strebt nun ein Wachstum des Nettogewinns von 14 Prozent an, zuvor hatte er prozentual zweistelliges Wachstum in Aussicht gestellt.

In Madrid klettert die Iberdrola-Aktie zeitweise um 1,08 Prozent auf 13,99 Euro.

MADRID (Dow Jones)