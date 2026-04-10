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Brasilien-Deal 10.04.2026 08:11:00

Iberdrola-Aktie: Spanischer Versorger treibt Expansion in Brasilien voran

Iberdrola-Aktie: Spanischer Versorger treibt Expansion in Brasilien voran

Iberdrola wird die volle Kontrolle über das brasilianische Unternehmen Neoenergia übernehmen.

Iberdrola
96.05 USD 0.89%
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Der spanische Versorger teilte mit, er habe für insgesamt 5,83 Milliarden brasilianische Reais (980 Millionen Euro) weitere 172,5 Millionen zusätzlichen Aktien erworben. In der Erklärung an die Börsenaufsicht des Landes heisst es, Iberdrola werde dadurch rund 98 Prozent des Aktienkapitals von Neoenergia kontrollieren.

< p> Eine ausserordentliche Hauptversammlung der Aktionäre von Neoenergia soll nun über die Zwangsabfindung der restlichen Anteilseigner entscheiden. Iberdrola hatte dieses Ziel im November angekündigt. Aktionäre von Neoenergia, die ihre Aktien Iberdrola nicht angedient haben, können dies noch bis zum 11. Mai tun.

Von Andrea Figueras

DOW JONES

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Bildquelle: Cristina Arias/Getty Images

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