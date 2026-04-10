Iberdrola Aktie 3042657 / US4507371015
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10.04.2026 08:11:00
Iberdrola-Aktie: Spanischer Versorger treibt Expansion in Brasilien voran
Iberdrola wird die volle Kontrolle über das brasilianische Unternehmen Neoenergia übernehmen.
Iberdrola werde dadurch rund 98 Prozent des Aktienkapitals von Neoenergia kontrollieren. < p> Eine ausserordentliche Hauptversammlung der Aktionäre von Neoenergia soll nun über die Zwangsabfindung der restlichen Anteilseigner entscheiden. Iberdrola hatte dieses Ziel im November angekündigt. Aktionäre von Neoenergia, die ihre Aktien Iberdrola nicht angedient haben, können dies noch bis zum 11. Mai tun.
Von Andrea Figueras
DOW JONES
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Bildquelle: Cristina Arias/Getty Images
Nachrichten zu Iberdrola SA (spons. ADRs)
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28.10.25
|Iberdrola-Aktie fester: Gewinnprognose nach starkem Anstieg im Quartal erhöht (Dow Jones)
Analysen zu Iberdrola SA (spons. ADRs)
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