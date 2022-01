Iberdrola-Aktie gibt ab: Iberdrola kündigt Kapitalerhöhung und Zwischendividende an

Dazu sollen 106,1 Millionen Aktien ausgegeben werden. Der maximale Nennwert der Kapitalerhöhung betrage 79,58 Millionen Euro, teilte das Unternehmen aus Bilbao mit.

Zudem kündigte die Iberdrola SA eine Zwischendividende von mindestens 16,8 Euro-Cent pro Aktie an. Die Zwischendividende soll mindestens so hoch ausfallen wie in den vergangenen beiden Jahren. Für das Jahr 2020 hatte Iberdrola insgesamt 42 Cent je Aktie ausgeschüttet.

Für die Iberdrola-Aktien geht es in Madrid zwischenzeitlich um 0,87 Prozent nach unten auf 10,30 Euro.

MADRID (Dow Jones)