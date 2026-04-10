Iberdrola Aktie 2969533 / ES0144580Y14
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
|Brasilien-Deal
|
10.04.2026 09:38:00
Iberdrola-Aktie fester: Spanischer Versorger treibt Expansion in Brasilien voran
Iberdrola wird die volle Kontrolle über das brasilianische Unternehmen Neoenergia übernehmen.
Iberdrola werde dadurch rund 98 Prozent des Aktienkapitals von Neoenergia kontrollieren. < p> Eine ausserordentliche Hauptversammlung der Aktionäre von Neoenergia soll nun über die Zwangsabfindung der restlichen Anteilseigner entscheiden. Iberdrola hatte dieses Ziel im November angekündigt. Aktionäre von Neoenergia, die ihre Aktien Iberdrola nicht angedient haben, können dies noch bis zum 11. Mai tun. Im Heimathandel gewinnt die Iberdrola-Aktie zeitweise 0,99 Prozent auf 20,48 Euro.
Von Andrea Figueras
DOW JONES
Weitere Links:
Bildquelle: Cristina Arias/Getty Images