IBC Advanced Alloys öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

IBC Advanced Alloys hat am 16.10.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7.9 Millionen CAD – ein Plus von 19.00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem IBC Advanced Alloys 6.6 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0.030 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -0.040 CAD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahr hat IBC Advanced Alloys im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 8.76 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 26.95 Millionen CAD. Im Vorjahr waren 24.78 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch