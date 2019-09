IBC 2019 : Pisoftware réinvente l'industrie de la RV avec une caméra panoramique ambitieuse

AMSTERDAM, 16 septembre 2019 /PRNewswire/ --

Pisoftware Technology, une jeune pousse d'entreprise qui est le plus grand fournisseur mondial d'algorithmes panoramiques, également le seul partenaire d'algorithmes panoramiques du plus grand fournisseur DSP IP au monde, CEVA, a impressionné à nouveau l'industrie avec sa caméra panoramique professionnelle ambitieuse, Pilot Era, qui est la première caméra de RV 8K avec un écran tactile intelligent intégré et un OS intégré basé sur Android.

La société a également annoncé qu'en se basant sur ses nombreux projets pilotes dans différents secteurs et domaines, et sur ses expériences récentes de travail avec différents médias dans de multiples scénarios, elle va officiellement lancer une solution panoramique transformationnelle dans les deux prochaines semaines, dans l'espoir d'offrir une solution panoramique « légère, mais puissante » rentable aux acteurs mondiaux de la diffusion, ainsi que de faire progresser l'industrie de la RV.

Pisofttech est connu pour ses relations solides avec les groupes d'amateurs et pour les mises à jour continues de ses produits sans fil basées sur les retours d'utilisateurs professionnels fidèles. Cela permet à son produit d'améliorer non seulement ses performances, mais aussi d'ajouter de nouvelles caractéristiques et fonctions. Le produit vedette, Pilot Era, ne pèse que 690 g et a la taille d'une canette de bière. Il a été vendu dans plus de 60 pays et rompt avec le flux de travail habituel d'une caméra panoramique professionnelle et permet à chacun de créer facilement jusqu'à 8K vidéos panoramiques/flux en direct en un seul clic.

À l'IBC, Pisofttech a montré aux journalistes comment cette innovation peut leur faire gagner jusqu'à 90 % de temps par rapport aux solutions panoramiques traditionnelles en termes de traitement, d'exploitation et de publication. Beaucoup ont convenu qu'elle réduirait considérablement les obstacles et augmenterait l'efficacité de la création de contenus médiatiques panoramiques et de la diffusion en direct pour les journalistes ainsi que pour des groupes plus larges comme les photographes GSV, les studios qui réalisent des vidéos de mariage, la diffusion en direct d'événements, les visites de RV pour les biens immobiliers, les musées, le tourisme, etc.

Visitez Pisoftware Technology à l'IBC 2019, Amsterdam du 13 au 17 septembre 2019, stand n° 11B22F.

À propos de Pisoftware Technology

Fondée en 2012, Pisofttech est l'une des premières entreprises à se concentrer sur la recherche de la technologie panoramique. Tirant parti de sa solide expérience en matière de technologie et de solutions, l'entreprise s'efforce de créer des produits fiables et des solutions efficaces pour aider ses partenaires commerciaux à obtenir une nouvelle croissance et les utilisateurs personnels à explorer de nouvelles voies de création. Découvrez comment cette marque innovante est en train de changer l'industrie à www.pisofttech.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/985480/Pisoftware_IBC2019_Amsterdam.jpg