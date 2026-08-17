IB Acquisition: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

IB Acquisition veröffentlichte am 14.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.11 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das IB Acquisition ein Ergebnis je Aktie von 0.050 USD vermeldet.

Redaktion finanzen.ch