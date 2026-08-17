IB Acquisition veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

IB Acquisition hat am 14.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.11 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0.050 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.ch