International Consolidated Airlines Aktie 11958148 / ES0177542018
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08.10.2026 08:47:00
IAG startet letzten Aktienrückkauf über 1,5 Milliarden Euro
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Nachrichten zu International Consolidated Airlines S.A.
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|Zuversicht in London: So entwickelt sich der FTSE 100 nachmittags (finanzen.ch)
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12:26
|Schwache Performance in London: FTSE 100 gibt mittags nach (finanzen.ch)
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05.10.26
|Börse London: Schlussendlich Pluszeichen im FTSE 100 (finanzen.ch)
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05.10.26
|Freundlicher Handel: FTSE 100 bewegt sich nachmittags im Plus (finanzen.ch)
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05.10.26
|FTSE 100-Wert International Consolidated Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte eine International Consolidated Airlines-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
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05.10.26
|Börse London in Grün: FTSE 100 beginnt Handel im Plus (finanzen.ch)
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30.09.26
|So stuften die Analysten die International Consolidated Airlines-Aktie im vergangenen Monat ein (finanzen.net)
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28.09.26
|FTSE 100-Titel International Consolidated Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in International Consolidated Airlines von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
Analysen zu International Consolidated Airlines S.A.
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|Bernstein Research
|28.09.26
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|24.09.26
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|RBC Capital Markets
|20.08.26
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|27.03.26
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|UBS AG
|27.02.26
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|10.12.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|19.11.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|07.11.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|02.03.26
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|14.01.26
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|07.01.26
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|24.11.25
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|12.09.25
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
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Börse aktuell - Live TickerÖlpreise und Renditen belasten Börsen: SMI und DAX klar im Minus -- Leichte Verluste an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt geben im Donnerstagshandel deutlich ab. Die US-Börsen zeigen sich eine Spur tiefer. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag abwärts.