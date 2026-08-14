IACE TRAVEL stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

IACE TRAVEL hat am 13.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 31.39 JPY gegenüber 27.11 JPY im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 790.4 Millionen JPY – das entspricht einem Zuwachs von 8.85 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 726.2 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch