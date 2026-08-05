IAC-InterActiveCorp Registered verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

IAC-InterActiveCorp Registered hat am 03.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 6.71 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2.57 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat IAC-InterActiveCorp Registered mit einem Umsatz von insgesamt 436.7 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 586.9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 25.59 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch