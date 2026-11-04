IAC-InterActiveCorp Registered: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

IAC-InterActiveCorp Registered hat am 02.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei -9.15 USD. Ein Jahr zuvor waren -0.270 USD je Aktie erzielt worden.

IAC-InterActiveCorp Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 430.8 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 26.95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 589.8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch