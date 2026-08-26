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26.08.2026 09:44:39

IAB-Arbeitsmarktbarometer stagniert im August

DOW JONES--Das IAB-Arbeitsmarktbarometer hat für August eine Stagnation verzeichnet. Der Frühindikator des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) verharrte im Vergleich zum Vormonat unverändert bei 99,5 Punkten und liegt damit seit Jahresbeginn leicht unter der neutralen Marke von 100 Punkten. Das European Labour Market Barometer gab im August hingegen nach und fiel mit 99,9 Punkten erstmals seit vier Monaten wieder unter die neutrale Schwelle.

"Die Konjunktur hat sich zuletzt gefestigt, aber am Arbeitsmarkt reicht das gerade einmal, um Schlimmeres zu verhindern", erklärte Enzo Weber, Leiter des IAB-Forschungsbereichs. Bei der Entwicklung der Arbeitslosigkeit in Deutschland zeigte sich wenig Bewegung: Die Komponente zur Vorhersage der Arbeitslosigkeit lag im August unverändert zum Vormonat bei 99,5 Punkten. Der Ausblick ist damit zwar nicht mehr stark negativ, stagniert jedoch weiterhin.

Die Beschäftigungskomponente sank im Vergleich zum Vormonat um 0,1 Punkte auf 99,4 Punkte. Nachdem der Wert im Januar noch bei 100,4 Punkten gelegen hatte, haben sich die Beschäftigungsaussichten im Jahresverlauf damit immer weiter eingetrübt. "Der schleichende Abwärtstrend bei der Beschäftigung setzt sich fest", konstatiert Weber.

Das European Labour Market Barometer verzeichnete im August einen Rückgang um 0,3 Punkte auf 99,9 Punkte. Damit fällt der Frühindikator des Europäischen Netzwerks der öffentlichen Arbeitsverwaltungen und des IAB nach einer leichten Aufwärtstendenz wieder auf den Stand vom Jahresbeginn zurück. "Die Energiepreise drücken auf eine weitere Erholung der europäischen Arbeitsmärkte", sagte Weber.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/mgo

(END) Dow Jones Newswires

August 26, 2026 03:45 ET (07:45 GMT)

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