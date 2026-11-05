IA Industriarmatur Group Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

IA Industriarmatur Group Registered präsentierte in der am 03.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.10 SEK vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0.100 SEK erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0.45 Prozent auf 11.2 Millionen SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11.1 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch