IA GROUP zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

IA GROUP stellte am 06.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 41.67 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 145.24 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 8.00 Prozent auf 9.01 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9.79 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch