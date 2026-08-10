IA GROUP veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

IA GROUP präsentierte in der am 07.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 63.82 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte IA GROUP 42.14 JPY je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0.18 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 8.89 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8.90 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch