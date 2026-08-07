iA Financial stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

iA Financial lud am 04.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 4.30 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3.45 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat iA Financial in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 78.73 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4.66 Milliarden CAD im Vergleich zu 2.61 Milliarden CAD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch