iA Financial: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

iA Financial lud am 09.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2.91 CAD präsentiert. Im Vorjahr hatten 3.93 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 14.01 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 3.00 Milliarden CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3.49 Milliarden CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch