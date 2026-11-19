i3 Verticals A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 17.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei -0.11 USD. Ein Jahr zuvor waren 0.110 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 55.4 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 0.97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 54.9 Millionen USD in den Büchern standen.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0.130 USD. Im Vorjahr hatte i3 Verticals A 0.700 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 218.69 Millionen USD – ein Plus von 2.59 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem i3 Verticals A 213.16 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch