i3 Systems,Inc Registered: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

i3 Systems,Inc Registered gab am 10.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurden 46.47 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte i3 Systems,Inc Registered 43.69 JPY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12.68 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.19 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 1.06 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch