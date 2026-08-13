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13.08.2026 06:37:00
i3 Systems,Inc Registered legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
i3 Systems,Inc Registered hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 14.94 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte i3 Systems,Inc Registered 23.04 JPY je Aktie verdient.
i3 Systems,Inc Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.18 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 14.26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.03 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 149.36 JPY beziffert. Im Jahr zuvor waren 109.62 JPY je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig wurden 4.44 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahr hatte i3 Systems,Inc Registered 3.75 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
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