I-Tech Registered präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

I-Tech Registered hat am 16.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1.00 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.800 SEK je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 48.8 Millionen SEK – das entspricht einem Zuwachs von 19.04 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 41.0 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch