i-Tail: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

i-Tail hat am 29.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0.25 THB beziffert. Im Vorjahresviertel hatte i-Tail 0.270 THB je Aktie verdient.

i-Tail hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5.18 Milliarden THB abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9.66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4.72 Milliarden THB erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch