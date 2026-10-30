i-Tail stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

i-Tail veröffentlichte am 29.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0.25 THB beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.270 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat i-Tail im vergangenen Quartal 5.18 Milliarden THB verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9.66 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte i-Tail 4.72 Milliarden THB umsetzen können.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0.270 THB sowie einem Umsatz von 5.37 Milliarden THB in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.ch